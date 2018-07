Recuperado, Paulinho treina normalmente com seleção

BELO HORIZONTE - O volante Paulinho se recuperou de uma torção no tornozelo esquerdo e está confirmado para a semifinal da Copa das Confederações. Ele participou normalmente de uma atividade com os reservas, nesta segunda-feira, e voltará à seleção brasileira no duelo contra o Uruguai, quarta-feira, às 16 horas, no Mineirão.

Paulinho havia sofrido a lesão no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o México e, até como precaução, ficou fora do triunfo por 4 a 2 sobre a Itália, sábado passado, em Salvador, quando foi substituído por Hernanes. Como voltou a trabalhar nesta segunda, reforçará a seleção no duelo que pode garantir uma vaga na decisão.

O volante do Corinthians fez um treino com bola ao lado dos reservas nesta segunda, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. O trabalho aconteceu em campo reduzido, com toque rápido e marcação sob pressão. Enquanto isso, os titulares que enfrentaram a Itália apenas correram em volta do gramado.

Durante a atividade, Bernard deu um susto ao se chocar com o lateral Filipe Luis e cair sentindo dores no gramado. O meia do Atlético-MG precisou ser amparado para deixar o campo, com dificuldade para andar. Ainda não foi informado se trata-se apenas de uma pancada ou de uma contusão mais preocupante.