Recuperado, Richarlison treina e pode reforçar Fluminense no Morumbi O técnico Levir Culpi poderá contar com o atacante Richarlison para o jogo do Fluminense nesta quarta-feira, contra o São Paulo, no Morumbi. O jogador se recuperou de problema físico e treinou normalmente nesta terça-feira, nas Laranjeiras, mostrando boas condições para ser relacionado para o duelo válido pela 12ª rodada do Brasileirão.