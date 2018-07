Recuperados, Patrick Vieira e Correa devem jogar

Correa está recuperado de lesão na panturrilha esquerda e Patrick Vieira parece livre da entorse no tornozelo esquerdo. Da lista de desfalques, foram os únicos que participaram normalmente do coletivo realizado ontem, no treino fechado aos jornalistas. Kleina não vai contar com João Denoni e Wesley, machucados, e Luan suspenso.

Thiago Heleno, Leandro Amaro, Henrique, Leandro, Daniel Carvalho e Betinho continuam como dúvidas. Se não treinarem hoje, dificilmente terão condições de enfrentar o Flamengo. /D.B.