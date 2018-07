Red Bull Brasil acerta com Elton, ex-atacante do Corinthians Elton será o camisa 9 do Red Bull Brasil no Campeonato Paulista. Experiente e com passagens por grandes clubes brasileiros, o atacante de 31 anos teve sua contratação oficializada pela diretoria do Toro Loko depois de realizar exames médicos. O contrato é válido até o fim do Estadual.