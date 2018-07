Red Bull assume a ponta da chave na Série D e Central soma 10 pontos

O Red Bull Brasil, um dos três representantes de São Paulo no Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional -, conquistou uma vitória suada, porém importante, neste domingo. Foi até a cidade de Erechim, no interior gaúcho, e venceu o Ypiranga por 1 a 0, assumindo a liderança do Grupo A7, com sete pontos.

Ainda pela quinta rodada, o Central, de Caruaru (PE), segurou o empate sem gols fora de casa com o Treze, em Campina Grande (PB), e chegou aos 10 pontos. Esta é a pontuação máxima até agora, conseguida também por Crac, de Catalão (GO), e Caldense-MG, invictos e que folgaram na rodada que teve seis jogos no último sábado, nove neste domingo e terá um nesta segunda-feira.

Enquanto Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), e São Caetano também vão bem na competição, o Red Bull Brasil começou de forma irregular. Mas a vitória o colocou na liderança, com sete pontos, igual em pontos ao Operário-PR, que tem menor saldo de gols: 2 a 1. O campeão paranaense perdeu fora para o Inter de Lages (SC) por 1 a 0. Inter e Ypiranga têm seis pontos e o Resende-RJ dois, mostrando ser um grupo equilibrado.

Pelo Grupo A5, o Central jogou com inteligência e olho na classificação. Segurou o empate com o Treze e manteve a liderança, agora com 10 pontos. Estanciano-SE e Treze têm seis pontos cada, seguidos por Serrano-BA e Goianésia-GO, com dois cada.

OUTROS JOGOS

No Grupo A8, o Lajeadense-RS ganhou fora, por 2 a 0, do Volta Redonda-RJ e se igualou ao São Caetano, com nove pontos, nas primeiras posições. O time paulista leva vantagem no saldo de gols: 9 a 1. O Foz do Iguaçu-PR venceu a primeira. Fez 2 a 0 no Metropolitano-SC e agora ambos têm três pontos. O terceiro colocado, com seis, é o Volta Redonda.

O Coruripe-AL assumiu a vice-liderança do Grupo A3, com seis pontos, ao vencer fora, por 2 a 0, o Serra Talhada-PE. O líder é o Campinense-PB, com oito, que folgou. O Colo Colo-BA superou o Globo-RN por 1 a 0, mas está com dois pontos porque tinha sido punido pelo STJD. E segurou o Globo em terceiro com quatro, enquanto que o Serra Talhada soma três.

No equilibrado Grupo A2, o Santos, do Amapá, venceu o Palmas-TO por 1 a 0. A tabela de classificação está parecida. O River-PI, que folgou, lidera com seis, seguido por Imperatriz-MA e Palmas, com cinco; Santos e Guarani-CE, com quatro pontos cada.

No Grupo A1, em um jogo que ficou quase uma hora parado por falta de ambulância, houve empate sem gols entre Náutico-RR e Rio Branco-AC, que tem sete pontos na vice-liderança. Um jogo completa a rodada por este grupo nesta segunda-feira entre Nacional-AM, com quatro, e Remo-PA, com sete pontos.

A CBF dividiu os 40 clubes estão divididos em oito grupos de cinco. Eles se enfrentam entre si em dois turnos. Ao final, apenas os dois melhores avançam à segunda fase, que vai reunir 16 clubes. Estão vai iniciar a fase de eliminatória dupla, com jogos de ida e volta até definir os semifinalistas que vão garantir o acesso para a Série C, em 2016.