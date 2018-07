Red Bull Brasil bate Linense e cola no líder Corinthians no Grupo D do Paulistão No confronto dos dois artilheiros do Campeonato Paulista, o Red Bull Brasil levou a melhor sobre o Linense e venceu por 3 a 0 no estádio Gilbertão, em Lins, no jogo que abriu a nona rodada da competição na manhã deste sábado. Willian Pottker não balançou as redes e ainda viu seu principal concorrente Roger marcar seu sétimo gol na competição e se igualar ao rival na liderança da artilharia.