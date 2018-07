Red Bull de Webber é favorita na Turquia

A exemplo do GP da Espanha e de Mônaco, os dois últimos disputados, apenas um problema no carro, um erro de pilotagem ou o envolvimento num incidente pode tirar a vitória, hoje, dos pilotos da Red Bull na corrida da Turquia, hoje, às 9 horas de Brasília. E as possibilidades maiores são de Mark Webber, pole position e líder do Mundial, estabelecer sua terceira conquista seguida. Sebastian Vettel, abalado emocionalmente pelo desempenho do companheiro de equipe, perdeu o segundo lugar no grid para o super combativo Lewis Hamilton, da McLaren.

Mas apesar de haver consenso sobre a maior velocidade do modelo RB6-Renault da Red Bull, a prova no circuito Istambul Park tem particularidades que podem provocar surpresas. "Em condições de classificação, esses camaradas (Webber e Vettel) voam. Na corrida, pelo que vi nos treinos livres, a diferença para nós será menor", afirmou Hamilton. Webber destacou as incertezas quanto aos pneus para retirar o favoritismo de seu time. "Tive alguns problemas mecânicos no carro ontem (sexta-feira) e hoje que não me permitiram obter um quadro perfeito do seu comportamento."

Até agora, a grande maioria das equipes realizou um pit stop nas corridas, em razão de os pneus suportarem sem grandes dificuldades longas séries de voltas. "Aqui pode ser diferente. O desgaste dos pneus é bem maior, por causa das curvas rápidas e o calor", explicou Webber. O companheiro de Hamilton na McLaren, atual campeão do mundo, Jenson Button, larga em quarto. E apesar de ter errado na veloz curva 8, Michael Schumacher, da Mercedes, é o quinto.

Desastre. Desastroso é um bom adjetivo para qualificar o sábado da Ferrari em Istambul. Mais uma vez, Fernando Alonso errou. "Estava tentando recuperar o décimo de segundo que perdera em relação a minha melhor volta e freei tarde demais", explicou o espanhol. Larga em 12º. Felipe Massa pode não estar veloz como Alonso, mas é mais regular, tanto que marcou pontos em todas as etapas até agora e larga em8º lugar.

"Ficamos bem abaixo do planejado. Sabíamos que não daria para lutar com a Red Bull, mas imaginávamos ser possível vencer a McLaren. Acabamos perdendo para a McLaren, Mercedes e Renault", disse Massa. O problema da Ferrari é sério: "Nossos adversários desenvolveram melhor o carro que nós", concluiu o brasileiro.

Rubens Barrichello larga em 15º, Bruno Senna é o 22º, e Lucas Di Grassi, 23º.