Red Bull é campeão ao derrotar a Ferroviária

O Red Bull levou o título do Campeonato Paulista da Série A3 ao vencer, ontem, a Ferroviária, de Araquara, por 3 a 2, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O time que já havia vencido a primeira partida por 3 a 0, em Araraquara, poderia perder o jogo por até três gols de diferença, mas não se acomodou e foi para cima do adversário, garantindo mais um bom resultado. Em apenas três anos de existência, o Red Bull tem mostrado bom futebol e conquistou seu segundo título, garantindo seu acesso à Série A2 juntamente da própria Ferroviária, do XV de Piracicaba e do Palmeiras-B.