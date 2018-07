Red Bull garante mais força nos GPs asiáticos

O bicampeão largou em sexto, enquanto Webber, em quinto. "Na corrida nosso carro se comportou melhor, mas o mais importante é saber que tem grande potencial. Portanto, deveremos estar bem perto desses caras", afirmou, referindo-se a Jenson Button, vencedor, e Lewis Hamilton, terceiro.

"Sabemos onde tirar mais do carro. Está tudo bem identificado. E já trabalhamos para modificá-lo. Domingo, na Malásia, teremos já alguma coisa e na China (dia 15) ainda mais", explicou Webber. "Não estamos longe", disse Vettel. "Sabemos que campeonatos como o do ano passado são raros. Esperávamos mais dificuldades agora."

Já a Ferrari recorreu ao supertalento de Fernando Alonso para, com um carro bastante deficiente, chegar em quinto, depois de largar na 12.ª colocação. "Nos saímos bem melhor do imaginado, estou bem contente", afirmou. "Acabar atrás apenas das duas McLaren e das duas Red Bull é muito bom. Os danos do fim de semana foram menores dos esperados, somamos pontos importantes (10)." / L.O.