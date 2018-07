Reese se sagra tricampeã mundial no salto em distância

MOSCOU - A norte-americana Brittney Reese se sagrou tricampeã mundial do salto em distância, neste domingo, ao conquistar a medalha de ouro no Mundial de Atletismo de Moscou, na Rússia. Em uma disputa equilibrada, ela superou a nigeriana Blessing Okagbare e se tornou a primeira mulher a faturar três títulos mundiais nesta modalidade.

Reese brilhou na final da disputa ao ser a única a saltar acima da marca de 7 metros: 7,01m. Okagbare chegou a liderar a prova com 6,89 e 6,99 metros. Na disputa pelo bronze, a sérvia Ivana Spanovic marcou 6,82 metros antes da bielo-russa Volha Sudarava e garantiu o lugar no pódio.

Na prova dos 10.000 metros, a Etiópia contou com uma dobradinha. Tirunesh Dibaba levou o ouro, com 30min43s35, enquanto a queniana Gladys Cherono ficou com a prata (30min45s17) e a etíope Belaynesh Oljira faturou o bronze (30min46s98).

No lançamento de disco, a croata Sandra Perkovic se sagrou campeã mundial, com a marca de 67,99 metros. A francesa Melina Robert-Michon ficou com a prata (66,28 m) e a cubana Yarelys Barrios (64,96 m), com o bronze.