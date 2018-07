Reforço pode chegar ainda em 2011 no Palmeiras

SÃO PAULO - Enquanto Luiz Felipe Scolari lamenta a ausência de reforços, a diretoria do Palmeiras tenta agradar o treinador e corre para acertar a contratação de um jogador ainda antes de acabar o ano.

O técnico avisou ao presidente Arnaldo Tirone que a cirurgia de Thiago Heleno nos pés, que o deixará quatro meses longe dos gramados, faz com que a contratação de um zagueiro e também de um atacante se torne urgente.

"Falei com o presidente e ele está buscando alternativas. Existe a possibilidade de, antes de acabar o ano, chegar alguém", avisou o treinador, que, entretanto, já deixou claro que não aceita qualquer nome.

A falta de dinheiro faz com que o Palmeiras tenha maiores dificuldades e acabe perdendo jogadores que ganharão mais em outros times do que no Alviverde, mesmo que sejam reservas. "Tem jogador que prefere ir para um time, mesmo sabendo que será a quarta opção, do que vir trabalhar conosco, onde iria jogar mais", disse.

Felipão revelou ainda o motivo da urgência para a chegada de um novo atacante. "Existe a possibilidade da saída de um jogador", explicou. Dinei deixou o clube e Fernandão pode sair.