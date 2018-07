Reforços deverão vir do mercado nacional

DE PAULO MIRANDA FICOU PARA SEGUNDA

Com dificuldades de trazer grandes nomes do exterior, como Breno, Nilmar e Taison, o São Paulo se volta para o mercado nacional. Após Paulo Miranda e Fabrício, o clube sonda jogadores como Maicon, do Figueirense, e Osvaldo, do Ceará.

Entre as contratações buscadas fora do País, poucas deram o retorno esperado nesta temporada. Luis Fabiano demorou a estrear, Cañete sofreu com lesões e Denilson teve dificuldade de adaptação. Cicero, que estava na Alemanha, foi o que teve mais regularidade e atuou entre os titulares na maioria dos jogos. Mesmo assim, não terminou o ano entre os preferidos da torcida.

"Existe alguma especulação, mas estamos avaliando atletas de fora. Temos a clareza de que muitos jogadores que vêm de fora não estão dando certo. Mais de 50% foram mal", afirmou o vice de futebol, João Paulo de Jesus Lopes. Jadson, do Shakhtar Donetsk, é um dos que interessa ao Tricolor.

Esfriou. Após ter sido cogitado pela Juventus, da Itália, há cerca de dois meses, o zagueiro Rhodolfo deve seguir no clube em 2012. "Os clubes europeus ainda estão avaliando seus elencos e, se tiver novidade, será em janeiro, quando abrir a janela. Mas o Rhodolfo está muito tranquilo no São Paulo", afirmou Rafael Félix, empresário do jogador. / (COLABOROU PAULO FAVERO)