Reforços e humildade viram arma do Fluminense para surpreender o Atlético-MG Depois da derrota para o Grêmio na última quarta-feira por 3 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense tenta reagir neste domingo diante do Atlético Mineiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte, às 16 horas, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.