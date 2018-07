Reforços no céu

Seria injusto ver céu carrancudo, ou ter nuvens carregadas para recebê-los. Ambos distribuíram alegrias em sua passagem terrena, proporcionaram momentos únicos de emoção e mereciam despedida com calor, como ocorreu em Bandeirantes, no interior do Paraná, e aqui em São Paulo.

Nilton De Sordi foi um desses astros com brilho duradouro, embora menos intenso do que, por exemplo, Gylmar, companheiro na campanha venturosa da Copa da Suécia. De Sordi era lateral direito clássico, discreto, eficiente. Confiável, a ponto de receber a camisa titular da seleção na campanha do primeiro dos cinco títulos nacionais. Por ironia da vida, dessas com as quais trombamos a todo momento, ficou fora da final, ao ser substituído por Djalma Santos. O outro mestre deu conta do recado, jogou tanto nos 5 a 2 sobre os donos da casa, que entrou para a lista dos melhores do torneio. De Sordi teve de conviver com isso pra sempre.

Gylmar dos Santos Neves tinha cara, corpo, mente e uniforme de goleiro. Era alto, elegante, seguro, sereno, impunha um respeito danado para qualquer atacante. Não havia topetudo que ousasse brincar diante daquele monstro que fechou o gol, primeiro o do Corinthians, depois o do Santos - e, parece, sempre o da seleção.

Para gente da minha geração, e da anterior, Gylmar é eterno - símbolo e sinônimo de goleiro. Não importava o time que defendesse; ela pertencia ao povo, era de todos. A garotada sonhava ter camisa e calção pretos, acolchoados nos cotovelos e nas coxas, meias brancas ou cinzas, com a proteção nos joelhos, só para saltar feito pantera, só para agarrar bola de capotão feito Gylmar, naqueles jogos do século disputados na rua, nos terrenos baldios, nos campinhos de terra. E as meninas dos anos 1950 e 1960 suspiravam pelo galã.

Gylmar era craque, cavalheiro, líder respeitado por seus companheiros. Sobressaía com naturalidade. Era conselheiro e parceiro. Dá pra esquecer a imagem dele afagando o choroso Pelé, ao final da Copa de 1958? Parecia uma rocha, uma fortaleza... para depois ele também deixar rolar as lágrimas.

Dias atrás, Djalma. Agora, Gylmar e De Sordi. Quanto encanto no time dos anjos e arcanjos. Quanta saudade aqui.

SÃO PAULO VIVE

Aleluia, aleluia, aleluia! Até que enfim uma vitória tricolor. Paulo Autuori e seus rapazes sacudiram a poeira ao passarem pelo Fluminense, no Morumbi lotado. Um resultado que veio com desempenho bom, acima da média que vinha apresentando na competição. Luis Fabiano, inquieto como de costume, fez gol, agitou, tomou amarelo e foi um dos destaques do jogo. A defesa melhorou, assim como o meio-campo.

Os 2 a 1 não significam o fim dos problemas são-paulinos - a partir da semana que vem terá cinco jogos em 11 dias. De qualquer modo, dão esperança de que se pode sair do sufoco, se a regularidade for mantida. O Fluminense, do professor Luxemburgo, aboletou-se numa monotonia exasperante, e encosta no do bloco dos ameaçados pelo descenso.

CORINTHIANS BRECA

O primeiro tempo em Brasília passou a impressão, falsa, de que valeu a chacoalhada na derrota para o Luverdense, pela Copa do Brasil: foi esperto, aplicado, abriu vantagem e dominou. Ilusão desfeita na etapa final, em que o Vasco tomou o controle da partida, empatou e esteve perto da virada. Tite precisa de uma conversa pesada com a rapaziada, porque vários parecem estar a passeio no mundo da lua.