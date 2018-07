Reforma do Beira-Rio será retomada amanhã O Internacional e a construtora Andrade Gutierrez enfim assinaram, ontem, o contrato para a reforma do Beira-Rio. As obras recomeçam amanhã, segundo o presidente da empresa, Otávio Azevedo. O prazo para a conclusão é dezembro de 2013. A maior parte do investimento de R$ 330 milhões será bancada pela construtora e seus parceiros, que formarão uma sociedade de propósito específico e terão direito à exploração das novas áreas do estádio e à promoção de eventos como shows por 20 anos. O clube fará aporte de R$ 26 milhões e fica com o resultado da bilheteria.