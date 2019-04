Regata é cancelada e Martine e Kahena conquistam o ouro no Troféu Princesa Sofia

A medal race do Troféu Princesa Sofia, em Palma de Maiorca, na Espanha, foi cancelada neste sábado em razão dos fortes ventos, e beneficiou Martine Grael e Kahena Kunze. Campeã olímpica, a dupla brasileira ficou com o ouro na classe 49er FX pois havia fechado a sexta-feira na liderança da classificação geral.

Na sexta, Martine e Kahena venceram a primeira regata, completaram a segunda prova em quinto lugar e na última terminaram na 17ª posição. Depois de terem vencido quatro das 15 provas disputadas na fase de classificação, elas fecharam a competição com 64 pontos perdidos, 17 a menos do que as neozelandesas Alexandra Maloney e Molly Meech, na segunda posição, e do que as britânicas Charlotte Dobson e Saskia Tidey, em terceiro lugar. A medal race reuniria os dez melhores barcos e daria pontuação dobrada.

Foi a segunda vez que Martine e Kahena subiram no topo do pódio da tradicional competição espanhola, repetindo o feito de 2014. É o segundo título das velejadoras brasileiras nesta temporada. Também conquistaram o primeiro lugar na etapa de Miami da Copa do Mundo da World Sailing, em janeiro.

Agora a dupla viaja para Genoa, na Itália, onde disputa uma etapa de Copa do Mundo de Vela, a partir do dia 15 deste mês. As brasileiras ainda têm pela frente os Jogos Pan-Americanos, o Mundial e o último evento-teste para os Jogos Olímpicos neste ano.

O Brasil também obteve bons resultados em outras três classes na competição. Na 470 feminina, a medalhista olímpica Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan ficaram em sexto lugar (89 pontos perdidos). Na Finn, Jorge Zarif terminou em décimo (104 pontos perdidos) e na RS:X feminina, a pernambucana Bruna Martinelli também ficou na décima posição, com 155 pontos perdidos.

O Troféu Princesa Sofia abre o calendário europeu de competições de classes olímpicas e teve a participação de 22 velejadores brasileiros. O próximo grande compromisso do calendário é a etapa de Gênova (Itália) da Copa do Mundo da World Sailing, a partir do próximo dia 14.