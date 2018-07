Regatas são canceladas e Scheidt é campeão na Itália

TRENTINO - O brasileiro Robert Scheidt nem precisou ir à água neste domingo para faturar o título da 17.ª edição da Laser Europa Cup, no Lago de Garda, na Itália. Por causa da falta de vento, as regatas que aconteceriam durante o dia foram canceladas e o resultado vigente no sábado prevaleceu. Assim, Scheidt confirmou o primeiro lugar, com quatro pontos perdidos, à frente de dois suecos: Emil Cedergardh e Jesper Stalheim, respectivamente segundo e terceiro colocados.

"Vencer sem competir no último dia gera um certo anticlímax, pois sei que teríamos regatas duríssimas para decidirmos o campeonato. Infelizmente o vento não entrou", comentou o brasileiro, que conseguiu vencer as cinco regatas da competição. "Velejei muito bem nesses dias mantendo um aproveitamento de 100%."

Além do título, Robert Scheidt pôde celebrar a manutenção de sua invencibilidade depois que voltou à classe Laser em setembro do ano passado, depois oito anos de parceria com Bruno Prada na Star. Desde então, o velejador conquistou todas as competições que disputou: o Italiano de Classes Olímpicas, o Brasileiro da categoria e a Semana Brasileira de Vela.

Com mais um título garantido, o brasileiro já mira as próximas competições. "Agora é pensar no próximo desafio, que será a Semana Olímpica de Hyères, na França, um grande evento internacional da vela, entre 20 e 26 de abril", apontou.