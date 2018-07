Regra de reabastecimento nova na 2ª etapa A segunda etapa da temporada da Stock Car terá uma novidade para os pilotos: novas regras de reabastecimento. A partir da prova que será realizada hoje, com largada prevista para as 11 horas, em Curitiba, todos os competidores serão obrigados a colocar combustível em seus carros entre as voltas 10 e 16.