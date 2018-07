Regularizado, Bruno Silva veste camisa do Botafogo e pode estrear Titular da Chapecoense na edição passada do Campeonato Brasileiro, o volante Bruno Silva foi contratado pelo Botafogo ainda na primeira semana de 2016, mas até esta quinta-feira não havia sido regularizado. Só nesta tarde o nome do jogador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que faz com que ele finalmente tenha condições de jogo.