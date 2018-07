Reinaldo Colucci surpreende e é 9º no Mundial de Triatlo

LONDRES - Reinaldo Colucci foi o melhor brasileiro na chamada "Grande Final" do Circuito Mundial de Triatlo, considerado o Mundial da categoria. Neste domingo, em Londres, no mesmo palco dos Jogos Olímpicos do ano passado, o paulista de 27 anos surpreendeu ao terminar dentro do top10, em nono. Isso porque, nesta temporada, Colucci havia participado de três etapas do Circuito, com um 19º, um 30º e um 49º lugares. Na Olimpíada de 2012, foi o 36º. Neste domingo o brasileiro foi um dos últimos na natação, mas se recuperou fazendo a segunda melhor parcial do ciclismo e a quinta melhor na corrida.

Outros quatro brasileiros participaram do Mundial no masculino: Diogo Sclebin foi o 39.º, Danilo Pimentel o 44.º e Bruno Matheus acabou na 60.ª posição, sendo o último a terminar. Sábado, no feminino, Pamela Oliveira chegou a liderar a prova, mas sentiu o cansaço e o frio na parte final e acabou em 26.º. Flávia Fernandes foi a 45ª das 47 atletas que completaram o Mundial. Beatriz Neres sofreu hipotermia e abandonou a prova na natação.