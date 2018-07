Reinaugurada, piscina do Pacaembu pode receber competições internacionais

Ainda segundo a prefeitura, a piscina, que é tombada pelo patrimônio histórico da cidade e recebeu a Liga Mundial de Polo Aquático em 2003, sofreu a maior reforma desde sua inauguração, em 1940. A ideia é que os alagamentos que eram constantes em períodos de chuva não voltem a ocorrer, graças a um novo sistema de drenagem

As obras contemplaram a casa de máquinas e a tubulação da piscina. Pisos e azulejos também foram renovados, e o sistema de aquecimento foi revisado. O local é aberto à população dos bairros ao redor, com necessidade de credenciamento. O Centro Esportivo do Pacaembu também conta com ginásio coberto, quadras de tênis e pista de cooper, além do estádio.