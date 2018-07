Rejeição no Brasil, desafio para Alonso

Logo depois de receber a bandeirada como vencedor do GP da Coreia do Sul, há uma semana, Fernando Alonso leu na placa exposta pelos mecânicos da Ferrari na mureta dos boxes: "Il + grande", ou "O maior". É assim que a equipe o vê, é dessa forma que os espanhóis o reverenciam, e é esse o tom da torcida italiana com o ídolo, já duas vezes campeão do mundo, pela Renault, e com chances de, em Interlagos, no próximo domingo, dar o título à Ferrari. Mas o que talvez piloto, time e fãs não saibam é a rejeição a sua figura no Brasil, embora parte dos ingleses não o suporte também por causa da relação beligerante com Lewis Hamilton, na McLaren, em 2007.

Não há como não enaltecer o brilhante trabalho do perseverante Alonso este ano. "Tenho 50% de possibilidades de ser campeão", afirmou dia 8 de agosto, antes do GP da Bélgica, 13.º do calendário. Os jornalistas italianos se entreolharam em Madonna di Campiglio, nos Alpes, quando o ouviram. Afinal, Alonso era o quinto e último colocado dentre os candidatos a chegar nas etapas finais da temporada com chances de lutar pelo título. Possuía 141 pontos diante de 161 de Mark Webber, Red Bull, o líder. Pior ainda era depois do GP da Grã-Bretanha, dia 11 de julho, 10.º do calendário, em que somava 98 pontos enquanto o primeiro no Mundial, Lewis Hamilton, McLaren, 147. Ou seja, Alonso estava 47 pontos atrás.

Na terça-feira, Alonso desembarcará em São Paulo, para o GP do Brasil, penúltimo do ano, impressionantemente como líder do campeonato, com vantagem de 11 pontos sobre o segundo colocado, Webber: 231 a 220. "Alonso está no nível de Ayrton Senna e Michael Schumacher", comentou Gerhard Berger, ex-piloto, semana passada.

Mas, para porção importante dos brasileiros que se interessam por Fórmula 1, o que mais caracteriza Alonso não é sua imensa capacidade profissional, para alguns até procedente, mas sua incrível competência para se envolver em escândalos, tirar proveito, sair impune e com a imagem de santo, "não sei de nada". Por exemplo: em 2007, enquanto foi útil à McLaren, sua equipe, usar os dados técnicos roubados da Ferrari, ficou quieto. Mas denunciou a espionagem à FIA depois de ver que o time não lhe privilegiaria na luta pelo título, em detrimento do estreante Hamilton, seu companheiro.

Em 2008, Alonso alega desconhecer que Nelsinho Piquet, seu parceiro na Renault, fora instruído pela direção da equipe, no GP de Cingapura, para provocar o acidente que gerou a entrada do safety car e ele, com a estratégia certa, vencesse a corrida, como aconteceu. "Não tive nada a ver com isso", afirmou. Mais: este ano, definiu no rádio como "ridícula" a defesa de posição de Felipe Massa, companheiro de Ferrari, na liderança do GP da Alemanha, 11.º do calendário. A direção da Ferrari o ouviu e ordenou Massa a dar passagem ao espanhol para ganhar a prova, "pois ele estava mais bem colocado no campeonato", alegaram.

Será esse conjunto de ações no mínimo controversas de Fernando Alonso que deverá nortear a maior parte das reações de importante porcentagem de torcedores nas arquibancadas de Interlagos. Para eles, Alonso representa um eventual grupo de pessoas que, por conta de seus interesses e poder, é acusado, por vezes levianamente, de interferir até em alguns resultados da competição.

Esse cenário nada amistoso é o que aguarda Alonso no autódromo de São Paulo. É provável que a Ferrari providencie segurança reforçada a seu piloto. E com toda razão.