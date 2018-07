Relatório da Wada aponta Brasil em nono no ranking do doping

De acordo com a Wada, a lista é liderada pela Rússia, com 148 casos. Em segundo vem a Itália, com 123 (56 no ciclismo), seguida pela Índia (96, sendo 45 em levantamento de peso). Também aparecem à frente do Brasil a Bélgica (91), França (91), Turquia (73), Austrália (49) e China (49). A Coreia do Sul, com 43, completa o Top 10.

A Rússia lidera, mas está também entre as que mais exames realizou. De acordo com o relatório da Wada, a Agência Antidoping da Rússia (Rusada) colheu 12.556 amostras em 2014, ficando atrás apenas da agência chinesa (13.180). Nessa lista a Usada (EUA) aparece muito atrás, com 7.167 exames.

Entre as federações internacionais, a de ciclismo é, disparada, quem mais realiza exames. Foram 9.483 em 2014. Atletismo (3.841) e tênis (2.955) aparecem na sequência.

Já a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é recordista com sobras entre as confederações esportivas nacionais. Só ela realizou 4.844 exames. Isso se explica pelo fato de, até 2014, a Agência Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) ainda não estar em funcionamento. Por isso, as confederações brasileiras eram responsáveis pelos exames.

A maior parte dos casos de doping confirmados de brasileiros em 2014 foi do atletismo (13). Futebol (sete), fisiculturismo (seis) e levantamento de peso (seis) aparecem na sequência.