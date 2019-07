Relembre as dez medalhas de Ana Marcela Cunha em Mundiais de Esportes Aquáticos

A conquista da prova de 5km da maratona aquática feminina do Mundial de Esportes Aquáticos, na última terça-feira, deixou Ana Marcela Cunha como maior medalhista em Mundiais. Ao todo, a nadadora brasileira de 27 anos subiu ao pódio dez vezes.

Ana Marcela estava empatada como com a holandesa Edith Van Dijk, que conquistou nove pódios e já está aposentada. A brasileira tem quatro ouros, duas pratas e quatro bronzes. Relembre abaixo todas as medalhas:

Ouro e recorde:

Ana Marcela se tornou a recordista em medalhas em Mundiais de Esportes Aquáticos ao vencer a prova de 5km da maratona aquática feminina na última terça-feira, em Gwangju, na Coreia do Sul. O tempo da brasileira foi de 57min56s, apenas um segundo à frente da francesa Aurelie Muller, que levou a prata com 57min57s.

É Tri:

Em 2017, a baiana foi tricampeã da prova de 25km do Mundial de Esportes Aquáticos. Ela cravou o tempo de 5h22min00s e faturou a medalha de ouro na competição realizada em Budapeste, na Hungria. Ana Marcela tentará o Tetra na noite desta quinta-feira.

2017 (parte 2):

Também no Mundial de 2017, Ana Marcela ficou com o bronze na prova de 10km da maratona aquática, atrás da francesa Aurelie Muller e da equatoriana Samantha Arévalo. A brasileira dividiu o terceiro lugar do pódio com a italiana Arianna Bridi, ambas com o tempo de 2h00min17s2. Na ocasião, a baiana se tornou a maior medalhista do Brasil em Mundiais de Esportes Aquáticos, superando César Cielo, então com seis pódios.

2017 (parte 3):

Ainda em 2017, Ana Marcela conquistou outro bronze: na prova de 5km da maratona aquática. E também foi definido no “photofinish”, recurso que analisa o momento da batida de mão da nadadora. A brasileira encerrou a prova com um tempo de 59m11s4, apenas um centésimo à frente da holandesa Sharon Van Rouwendaal, que ficou com a quarta colocação.

Ouro em 2015:

Ana Marcela conquistou o bicampeonato da prova de 25km em 2015, no Mundial realizado em Kazan, na Rússia. Ela cravou o tempo de 5h13m27s e encerrou sua participação naquele campeonato com três medalhas.

Bronze em 2015:

A brasileira ficou em terceiro lugar no pódio na prova de 5km de 2015. Ana Marcela foi superada por pela holandesa Sharon von Roudenwaal (prata) e pela francesa Aurelie Muller (ouro).

Por equipes:

Ainda em 2015, o Brasil ficou com a medalha de prata na disputa da prova de 5km por equipes. O trio verde e amarelo foi formado por Ana Marcela Cunha, Allan do Carmo e Diogo Vilarinho. O time da Holanda também ficou em segundo lugar, com o mesmo tempo de 55min50s6. A Alemanha foi campeã da prova, com 55min31s2.

Prata em 2013:

No Mundial realizado em Barcelona, na Espanha, o Brasil conquistou uma dobradinha inédita na prova de 10km. Ana Marcela ficou em segundo lugar, com 1h58m19s5, apenas três décimos a menos que Poliana Okimoto.

Bronze em 2013:

Na disputa da prova de 5km, o Brasil novamente conquistou duas medalhas. Desta vez, Ana Marcela ficou em terceiro lugar, enquanto Poliana Okimoto terminou na segunda colocação. A americana Danita Anderson ficou com o ouro.

A primeira:

Em 2011, Ana Marcela conquistou sua primeira medalha em Mundiais de Esportes Aquáticos. E foi logo a de ouro. A brasileira conquistou a prova de 25km na competição realizada em Xangai, na China. Ela cravou o tempo de 5h29m22s.