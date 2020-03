Coronavírus para eventos esportivos: relembre grandes competições canceladas na história

O surto do coronavírus tem gerado adiamentos e até cancelamentos de eventos esportivos ao redor do mundo. mais de cem competições pararam ou tiveram suas datas adiadas. A situação é preocupante em locais aglomerados. Ainda neste ano, os Jogos Olímpicos serão realizados em Tóquio, no Japão, país que já registrou mais de 160 casos e seis mortes pela doença, de acordo com as informações mais recentes. O Comitê Olímpico Internacional (COI) afirmou diversas vezes que os Jogos acontecerão na data prevista, entre 24 de julho e 9 de agosto. Por outro lado, a ministra da Olimpíada no Japão, Seiko Hashimoto, levantou a possibilidade de o evento ser adiado até o fim deste ano.

LEIA TAMBÉM > Presidente do COI descarta adiar ou cancelar Olimpíada de Tóquio

Nunca na história uma Olimpíada foi cancelada por causa de uma epidemia local ou mundial. Mas três edições dos Jogos, em 1916, 1940 e 1944, não aconteceram por causa de guerras. As Copas do Mundo de 1942 e 1946 também não foram realizadas devido aos conflitos internacionais armados. No futebol feminino, a Copa do Mundo de 2003 saiu da Cina e foi realizada nos Estados Unidos em razão da síndrome respiratória aguda grave (SARS), que atingia o país asiático em proporções mais avassaladoras do que o coronavírus.

Relembre

A Olimpíada de 1916 seria realizada em Berlim, na Alemanha, mas nunca aconteceu devido à Primeira Guerra Mundial. Os conflitos tiveram início em 1914, mas a organização dos Jogos não interrompeu os preparativos do evento porque, na época, não era previsto que a guerra durasse tantos anos. O Primeira Guerra Mundial ocorreu de 1914 a 1918.

Também a Olimpíada de 1940 seria realizada em Tóquio, no Japão, mas foi transferida para Helsinque, na Finlândia, por causa da guerra entre Japão e China que teve início em 1937. No entanto, os Jogos foram cancelados por causa da Segunda Guerra Mundial, no mesmo período, também com a entrada dos japoneses no conflito.

A Segunda Guerra Mundial também impediu a realização da Olimpíada de 1944. A edição seria realizada em Londres, na Inglaterra, que acabou recebendo os Jogos de 1948. A Segunda Guerra Mundial durou de 1939 a 1945. Os países atacados pela Alemanha Nazista estavam destruídos. Claro, não havia clima para uma disputa esportiva na região nem no mundo.

Outro grande evento esportivo não realizado por causa de problemas fora do mundo do esporte foi a Copa do Mundo de Futebol, organizada pela Fifa desde 1930. Em 1942 e 1946, a Copa do Mundo não foi disputada também por causa da Segunda Guerra Mundial. A competição não tinha sede definida, mas a tendência era de que a Alemanha recebesse o torneio. Brasil e Argentina também se candidataram, mas o presidente da Fifa na época, Jules Rimet, anunciou o cancelamento em 1941.

Inclusive, na década de 1940, uma das seleções mais cotadas para ter sucesso em Copas do Mundo era a Argentina. O país vizinho dominou o futebol continental e conquistou a Copa América em 1941, 1945, 1946 e 1947. Vice do torneio em duas dessas edições, o Brasil seria também um forte candidato na época ao contar com craques como Heleno de Freitas e Zizinho. Mas as competições não foram disputadas. Copas e Olimpíadas nunca mais deixaram de acontecer em suas datas marcadas.