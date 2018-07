Relíquias de Muhammad Ali vão a leilão nos Estados Unidos

O cinturão de campeão mundial de boxe de 1974 e uma carta escrita à mão sobre sua conversão ao Islã estão entre os itens de Muhammad Ali que serão leiloados neste sábado, em Dallas, nos Estados Unidos. A lista com dezenas de itens inclui ainda o calção usado por Ali na vitória sobre George Foreman no Zaire, em 1974 e as luvas usadas por Sonny Liston quando ele perdeu o título para Ali em 1964.

O leilão será promovido pela Heritage Auctions. A maioria dos itens vieram de colecionadores, e não da família de Ali. O item mais caro é o cinturão de 1974. A Heritage Auctions espera arrecadar com o cinturão do Conselho Mundial de Boxe cerca de US$ 600 mil (R$ 1,9 milhão).

Outro item bem avaliado entre os colecionadores é a carta de 1964 enviada por Ali à revista Life, na qual ele fala sobre sua conversão ao Islã. Em 18 de fevereiro de 1964, o ex-boxeador deu uma entrevista à Life anunciando que estava mudando seu nome de Cassius Clay para Muhammad Ali.

Os editores estavam preocupados de que ele iria negar a entrevista depois da publicação da revista e, então, Ali assinou uma declaração na qual dizia claramente que ele estava mudando seu nome. O documento deverá render US$ 100 mil (R$ 320 mil), mesmo valor de um roupão usado por Ali em uma luta contra Ken Norton, em 1976.

Muhammad Ali morreu aos 74 anos em 3 de junho deste ano, em decorrência de complicações respiratórias depois de 32 anos de batalha contra o Mal de Parkinson. É considerado um dos maiores atletas de todos os tempos e, além das vitórias nos ringues, se destacou pela postura política, pouco comum em atletas de grande expressão.