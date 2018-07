Remadora Fabiana Beltrame troca o Flamengo pelo Vasco

A remadora Fabiana Beltrame está de volta ao Vasco, clube que defendeu entre 2005 e 2009. Após competir pelo rival Flamengo nos últimos anos, ela acertou o seu retorno ao Vasco, que anunciou a sua contratação e marcou a sua apresentação oficial para a próxima segunda-feira, às 14 horas, em São Januário. Assim, ela festejou esse retorno ao clube.

"Tive momentos muito bons no Vasco e agora estar voltando é uma felicidade muito grande. Ser recebida com todo esse carinho pelo Presidente e pelo Sr. Lopes (Vice-Presidente de Remo), estou muito contente mesmo. Espero trazer muitas alegrias pro clube. O bom filho à casa torna, vou voltar não só para competir o Campeonato Estadual, mas para trazer grandes títulos internacionais, quem sabe. Tenho certeza que vou levar o nome do Vasco para o mundo inteiro", declarou.

Fabiana Beltrame participou dos três últimos Jogos Olímpicos, em 2004, 2008 e 2012. A brasileira tem como maior conquista da sua carreira o título mundial de 2011 no single skiff, em Bled, na Eslovênia. No mesmo ano, ela faturou a medalha de prata também nessa prova nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México.

Ao trocar de clube no Rio, Fabiana Beltrame não deixou de se lembrar do Flamengo, ainda mais que os seus principais feitos foram assegurados exatamente durante a passagem pela equipe da Gávea. "Também gostaria de agradecer ao Flamengo, um clube que me recebeu de braços abertos em 2009, onde conquistei os principais títulos da minha carreira", disse a remadora.