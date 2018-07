Remanescente de 99, Torrado diz que México 'vai longe'

"Não será fácil, mas a Copa das Confederações nunca é", declarou, em entrevista ao site da Fifa. "Você luta contra os melhores times do mundo e a competição é muito parelha. Tudo acontece ao mesmo tempo, acho que teremos alguns bons jogos. Acho que o México vai ter um bom desempenho e vamos o mais longe possível."

Mesmo 14 anos após a única conquista mexicana na Copa das Confederações, Torrado vê influência daquela seleção no atual cenário do futebol local. "Nos livramos do complexo de inferioridade que tínhamos. Hoje em dia os jogadores mexicanos sabem que podem competir e têm a confiança e a habilidade para obter o sucesso", avaliou.

Torrado é uma das principais lideranças dessa seleção mexicana, que estreia na Copa das Confederações diante da Itália, neste domingo, às 16 horas, no Maracanã. O México está no Grupo A da competição ao lado de italianos, japoneses e do Brasil.