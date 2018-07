Remo: Com campeã mundial, mas ainda sem vaga assegurada

SÃO PAULO - Aos poucos, um dos esportes mais tradicionais do Brasil, o remo, tem buscado um lugar de destaque entre as modalidades olímpicas do País. Depois de ter sido responsável pela criação de vários dos maiores clubes de futebol, como Flamengo, Vasco e Corinthians, o esporte ficou um tanto desprestigiado, mas a perspectiva de mudança é grande.

A maior esperança para a Olimpíada 2012 é a catarinense Fabiana Beltrame, que este ano conseguiu um feito inédito: ser a primeira brasileira a sagrar-se campeã mundial. Foi em Bled, Eslovênia, no skiff simples peso leve. A modalidade, no entanto, não faz parte do programa dos Jogos de Londres, o que fará com que Fabiana brigue por uma vaga dias 17 e 18 do próximo mês, quando serão realizadas as regatas de qualificação olímpica das Américas, no Rio.

A prioridade de Fabiana é saber em qual modalidade lutará por vaga olímpica. Pode optar em barcos sem peso máximo ou encontrar uma parceira para disputar o double skiff, ambos integrantes da programação do remo em Londres.

No Pan de Guadalajara, quando conquistou a medalha de prata, a brasileira ainda não havia definido o melhor a fazer. Fabiana é uma estrela solitária. Nos Jogos de Atenas, ganhou destaque por ser a primeira brasileira a classificar-se para a disputa do remo.

Repetiu o feito em Pequim, mas, como na ocasião anterior, passou longe do pódio. Depois de tornar-se mãe, a atleta mudou de categoria e, surpreendentemente, progrediu.