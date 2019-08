Remo do Brasil conquista dois bronzes no primeiro dia de finais no Pan

No primeiro de finais do remo nos Jogos Pan-Americanos de Lima, o Brasil foi duas vezes ao pódio. Nesta quinta-feira, os representantes do País conquistaram medalhas de bronze em eventos masculinos, no skiff duplo e no quatro sem. Já as mulheres passaram em branco.

Lucas Verthein e Uncas Tales ficaram em terceiro lugar no skiff duplo, com o tempo de 6min29s72, tendo chegado a figurar em segundo na passagem do primeiro dos dois quilômetros do evento. Eles terminaram atrás da dupla da Argentina, ouro com 6min25s16, e de Cuba, prata com 6min27s43 e que empreendeu grande recuperação, pois chegou a figurar na sexta colocação.

O outro bronze do Brasil veio no quatro sem, com Alef Fontoura, Fábio José Moreira, Gabriel Moraes e Willian Giaretton, que marcaram o tempo de 6min10s67. E a configuração do pódio foi a mesma do skiff duplo, com a Argentina em primeiro lugar, com 6min07s02, e Cuba na segunda posição, com 6min09s53.

Para Entender Pan-Americanos 2019: saiba como assistir ao torneio que será disputado em Lima Competição vai ter transmissão ao vivo na TV aberta, fechada e online

A versão feminina do skiff duplo também contou com a participação brasileira. Yanka Vieira e Luana de Azevedo terminaram em quinto lugar, com 7min35s31. O pódio foi composto por Cuba, em primeiro, Estados Unidos, em segundo, e Argentina, na terceira posição.