Remo do Brasil terá 3 atletas olímpicos e bicampeão mundial sub-23 no Pan

A Confederação Brasileira de Remo anunciou nesta sexta-feira a relação de atletas convocados para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Lima. O País terá 20 representantes no evento no Peru, com destaque para Uncas Tales Batista, bicampeão mundial sub-23 na prova do single skiff peso leve.

Além da promessa brasileira, a equipe do remo nacional no Pan terá três atletas com experiência olímpica, casos de Vanessa Cozzi, Willian Giaretton e Xavier Vela. A base da seleção é formada pelo Flamengo, que cederá 15 remadores para o Pan. O Botafogo, com três, e Vasco e Corinthians, com um cada, completam a relação.

A equipe brasileira participará de 12 provas no Pan de Lima, que terá a disputa do remo ocorrendo entre 6 e 10 de agosto, com as primeiras medalhas sendo distribuídas no dia 8. As competições com presença nacional serão: single skiff feminino e masculino; single skiff feminino peso-leve; double skiff feminino e masculino; double skiff masculino peso-leve; four skiff feminino e masculino; dois sem masculino; quatro sem masculino; quatro sem masculino peso-leve; e oito com masculino.

Em 2015, no Pan de Toronto, o Brasil conquistou uma única medalha, de prata, com Fabiana Beltrame.

Confira a lista de convocados do remo brasileiro, com as provas em que cada um já está confirmado:

Feminino: Dayane Pacheco dos Santos (four skiff), Luana Gonçalves (four skiff), Milena Matias Viana (single skiff e four skiff), Vanessa Cozzi (single skiff peso-leve) e Yanka Britto (four skiff)

Masculino: Alison Eráclito (double skiff peso-leve), Alef Fontoura (quatro sem masculino), Emanuel Borges (quatro sem masculino peso-leve), Evaldo Mathias Morais (double skiff peso-leve), Fábio José Moreira (quatro sem masculino), Gabriel Moraes (quatro sem masculino), Lucas Verthein (double skiff), Marcos Oscar de Oliveira (quatro sem masculino peso-leve), Maurício Carlos, Pau Vela Maggi (dois sem masculino) , Renato Cesar Cataldo (quatro sem masculino peso-leve), Uncas Tales (double skiff), Vangelys Reinke (quatro sem masculino peso-leve), Willian Giaretton (quatro sem masculino) e Xavier Vela Maggi (dois sem masculino).