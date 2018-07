Renan Barão bate peso para enfrentar Dillashaw: 'Igual aos outros'

SÃO PAULO - Renan Barão levantou as mãos para o alto ao bater o peso de 61,2 kg na pesagem oficial para o UFC 173, que acontecerá no octógono do MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas. Depois, o brasileiro bateu no peito, bebeu água e encarou seu desafiante, o norte-americano TJ Dillashaw.

"É igual aos outros, para mim não tem diferença. Estou treinado 100% e vim para dar meu melhor mais uma vez", disse Barão em entrevista a Dana White após ficar frente a frente com o norte-americano.

Dillashaw, que já lutou sete vezes pela franquia e é especialista em wrestling, também bateu o peso exato. O norte-americano á enfrentou lutadores brasileiros em duas ocasiões: venceu Hugo Wolverine por nocaute técnico e foi derrotado por Raphael Assumpção, em decisão dividida.

Já o brasileiro Renan Barão defende o cinturão dos penas. Será a quarta defesa do brasileiro, que ainda não perdeu desde que estreou no Ultimate, num total de sete lutas. Aos 27 anos, Barão, que é tido como favorito na banca de apostas de Las Vegas, vem de uma sequência de 33 vitórias. O lutador realizou parte de sua preparação com a equipe Nova União, liderada por André Pederneiras, no Rio de Janeiro.

Pelo card preliminar, Francisco Massaranduba enfrentará Michael Chiesa. Na pesagem desta sexta, o brasileiro marcou 70,3 kg. Já Chiesa bateu 70,8 kg. Massaranduba faz o seu sétimo combate no UFC. O cartel do lutador na franquia é de seis lutas, quatro vitórias e duas derrotas. Na carreira, o piauiense, especialista em finalizar os adversários com chave de braço, possui 17 lutas com 14 vitórias e três derrotas.

Ainda pelo card principal, Daniel Cormier enfrenta o veterano Dan Henderson no duelo de meio-pesados, até 93 kg. O último compromisso de Henderson pelo Ultimate foi contra o brasileiro Maurício Shogun, em Natal, Rio Grande do Norte.