Renan Barão defende cinturão do UFC para reafirmar hegemonia

LAS VEGAS - Renan Barão tem planos para a Copa do Mundo: mandar vibrações positivas para a seleção brasileira, descansando um pouco depois de um 1º semestre agitado e, se tudo der certo na noite deste sábado, com o cinturão dos galos ao lado.

Invicto há quase 10 anos, o potiguar nem pensa em perder o título do UFC que conquistou primeiro interinamente, em 2012, e depois de forma plena, quando o chefão Dana White reconheceu finalmente sua posição de melhor da categoria, deixando Dominick Cruz para trás.

O segundo desafio de Barão na defesa do título linear é o norte-americano TJ Dillashaw. Os dois se encontram neste sábado, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, EUA, no UFC 173. Há três meses, o potiguar confirmou sua hegemonia ao derrotar Urijah Faber logo no 1º round por nocaute técnico.

Sem se intimidar e com o jeito tranquilo de sempre, o brasileiro sabe o que terá pela frente em Las Vegas. “Ele (TJ) é muito bom no wrestling, então vou tentar manter a luta em pé”, afirma.

Apesar de ter apenas 27 anos, Barão já acumula em seu currículo uma série inacreditável de vitórias, fruto, ele garante, da sua “paraibagem”. Mas também da paciência que o acompanha desde o início e do trabalho desenvolvido pelo técnico Dedé Pederneiras, cujo trabalho mantém os dois únicos cinturões do País no UFC, o de José Aldo (peso pena) e o de Barão.

RECONHECIMENTO

Barão não parece se importar com o fato de sua imagem ainda não ser tão explorada como a de outros companheiros do UFC. Pelo contrário, diz que muita exposição na mídia até atrapalha. Mas é crítico no que diz respeito ao reconhecimento do trabalho da Nova União, academia onde treina ao lado de José Aldo e Júnior Cigano. “Por ser uma das melhores equipes do mundo, por ele (Dedé) ser o treinador de campeões como eu, o Aldo, ter de 10 a 12 lutadores no UFC e campeão no Bellator, deveria ter mais reconhecimento da mídia”, afirma.

No que depender dos planos de Barão, justificativas para esse reconhecimento não faltarão. Ocupando atualmente a terceira colocação no ranking mundial peso por peso – atrás do companheiro José Aldo –, o potiguar tem planos maiores: “Se eu pudesse, escolheria ser o primeiro. Mas sei que cheguei agora, estou engatinhando, trabalhando para que, no futuro, esteja na primeira colocação.”