Renan Barão nega vantagem no UFC e manda recado para Dominick Cruz

SÃO PAULO - O foco de Renan Barão antes do almoço era somente o celular, que não parou de apitar. O vício de passar horas trocando mensagens tem boa justificativa: a saudade da família e dos amigos do Rio Grande do Norte, seu estado natal, para onde vai sempre que pode escapar da rotina de treinos no Rio e das longas viagens para defender o cinturão do peso galo do UFC - com ele desde 2012 - e o posto de terceiro do ranking mundial.

Daqui até maio, quando voltará a subir no octógono para enfrentar o norte-americano TJ Dillashaw, a saudade só tende a aumentar. Antes de embarcar para Las Vegas, sede do UFC 173, Barão encara um ritmo alucinado de três treinos por dia e promoção de seu combate pelo Brasil. "Só descanso aos domingos, quando não tenho hora para acordar e posso ir à praia, ao cinema... A disciplina é grande, só durmo tarde aos sábados. Fico conversando com meus amigos até 2 horas da madrugada no celular", conta o potiguar, que entre a timidez e o sorriso largo, fica à vontade ao longo da conversa.

Aos 27 anos, a sequência de vitórias no MMA – são 32 consecutivas – garante a Barão cada vez mais um ar de confiança e maturidade. Mas ele evita dizer que está à frente dos adversários. "Eu não conto vantagem quanto a isso. Confio no meu treinamento. Claro, tenho várias lutas, experiência, mas é muito trabalho, muita correria. A vantagem é meu trabalho." Fato é que ele se acostumou tanto com o cinturão que nem pensa em acordar e não vê-lo ao lado da cama. "Me sinto bem com ele ali do meu lado, na hora que deito. É meu filho e não quero perder isso nunca. A cama é de solteiro, mas sempre cabe mais um, é como coração de mãe", brinca.

Não é só pela sequência de defesas do título que Barão tem esse apego ao cinturão. Custou muito para que Dana White o reconhecesse como campeão da categoria. Antes disso, o potiguar lutou três vezes, sempre à espera do dia em que finalmente encararia o então campeão Dominick Cruz pelo título definitivo. Como o norte-americano nunca se recuperava da lesão sofrida em 2011, Barão só era reconhecido como campeão interino. A história mudou quando o UFC teve de substituir Dominick por Urijah Faber no evento de fevereiro de 2014.

Depois de mais de dois anos, Barão assistiu a mais uma lesão do ex-campeão, mudou seu treinamento para encarar Faber e conseguiu, definitivamente, levar o cinturão para casa como único campeão peso galo.

"A gente não pode dar o passo maior do que as pernas, senão a gente cai. Eu fiquei esperando, minha hora ia chegar um dia. Tudo tem sua hora, seu tempo. O que Deus dá pra gente, ninguém tira", diz Barão, que vê na paciência sua maior aliada. E se o gosto em ver uma luta entre Barão e Dominick deixou vontade nos fãs, o potiguar parece não estar preocupado com isso. "O objetivo não era o Dominick, mas ser o campeão da categoria, então, por mim, se um dia ele voltar ou não voltar, não muda nada", diz.

Mas também aproveita para mandar o recado. "Espero que ele se recupere e que um dia a gente até possa se enfrentar e realizar o desejo dele, que era poder lutar comigo. Estou preparado para isso se ele vier."

BEM NO RANKING

Apesar da pouca idade, Barão já ocupa a terceira colocação no ranking peso por peso do UFC. Acima dele estão apenas José Aldo, companheiro da Nova União, e o norte-americano Jon Jones. A atual situação do potiguar é confortável, mas ele sabe que as quedas, como as de Anderson Silva, também são inevitáveis. Manter o foco, diz ele, é imprescindível para que o Brasil continue sendo um celeiro de grandes lutadores.

"Na maioria das vezes, o pessoal perde o foco. Temos de ter o pé no chão. Acho que a fama, às vezes, se sobressai um pouco. Temos grandes campeões no Brasil, que vão voltar com grandes vitórias, trazendo o cinturão pra casa de volta", diz. Suas principais apostas de títulos nacionais são Glover Teixeira e Lyoto Machida, com lutas marcadas para este semestre.