Renan Barão vence e mantém cinturão interino no UFC

Com a lesão de Dominick Cruz, Renan Barão se tornou campeão interino em julho do ano passado, quando venceu o norte-americano Urijah Faber. Neste sábado, na Arena Wembley, em Londres, o brasileiro de 25 anos fez sua primeira defesa do cinturão, contra um lutador de apenas 22 anos, e teve sucesso. Assim, ele passou a ter 30 vitórias seguidas no MMA.

"Eu estou me sentindo muito feliz. Dominick Cruz, estou esperando você. Eu quero você!", avisou Renan Barão, em entrevista ainda dentro do octógono, depois de ter conseguido finalizar Michael McDonald com 3 minutos e 27 segundos do quarto dos cinco assaltos previstos no combate. Antes de definir a vitória, o brasileiro teve bons momentos e controlou a luta.