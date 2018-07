Renan diz que não falhou e Tite o apoia

Pouco exigido, Renan falhou em um lance crucial e decepcionou em sua esperada estreia no Corinthians. O goleiro, mal colocado no lance do gol cruzeirense, desperdiçou a primeira chance de provar que pode ser o novo camisa 1 do Parque São Jorge.

Após a partida, porém, o ex-titular do Avaí garantiu que não falhou no chute de Wallyson, de antes da intermediária. "Não, acho que não (falhei). Foi um belo chute, mérito dele. Todos foram pegos de surpresa, ninguém esperava que fosse chutar. Mas faz parte do futebol", disse o goleiro, de 20 anos.

O substituto de Júlio César foi defendido por Tite. "Eu estava muito longe, mas me pareceu que o Wallyson teve muita velocidade para definir. Nem eu esperava a finalização, mas, no percurso normal do Renan, está tranquilo", disse o técnico, que viu falta inexistente do rival sobre Ralf antes do chute. "Para mim, foi falta no início da jogada."

Renan reconheceu que a estreia, com o fim da invencibilidade, não foi como esperava. "Ninguém queria estrear assim. Nem eu, nem o Ramon, nem o Sheik (Emerson foi titular ontem pela primeira vez)", disse Renan. "Mas vínhamos numa crescente muito grande e temos de retomar. O time tentou de todas as formas. O Cruzeiro estava muito bem fechado e deu só um ou dois chutes no segundo tempo."

Comparação. Em sua chegada ao clube, Renan foi saudado como nova promessa e colocou forte pressão sobre Júlio César, bastante questionado após falhar na final do Paulista, contra o Santos, na Vila Belmiro.

O bom início de Brasileiro do titular, porém, adiou a entrada de Renan na equipe. Nas dez primeiras rodadas, Júlio César levou apenas quatro gols e exibiu atuações seguras, que afastaram as comparações com o reserva.

Na última partida, contra o Botafogo, no Rio, o titular ganhou de vez a confiança da torcida. Fez ótima partida e, mesmo com o dedo fraturado no fim, seguiu em campo para evitar que um jogador de linha assumisse o posto. Foi o suficiente para ter uma atuação taxada de heroica.

Ontem, Renan garantiu que não se sentia pressionado. "Quando entro para aquecer já passa tudo. Estou tranquilo e preparado", disse ele. No primeiro lance, saiu bem de cabeça fora da área e foi aplaudido, assim como nas jogadas seguintes. Pouco depois, porém, mostrou indecisão em uma saída do gol.

Com as poucas investidas de ataque do Cruzeiro, não pôde mostrar serviço e, mesmo com 1,91 m (contra 1,85 de Julio Cesar), acabou encoberto no chute de Wallyson. Escapou das vaias, mas passou longe de convencer o torcedor.