Renan Nunes é eliminado na 1ª luta no Mundial de Judô Não passou da primeira luta a participação de Renan Nunes no Mundial de Judô, que está sendo realizado no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio. Neste sábado, o brasileiro perdeu na sua estreia na competição, na categoria até 100kg, para o alemão Dimitri Peters e está eliminado do Mundial.