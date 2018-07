Renato Augusto acerta, mas anúncio só após os exames Renato Augusto, de 24 anos, é aguardado nos próximos dias no Corinthians para a realização dos exames médicos. Ele já tem salários e tempo de contrato acertados com o clube, que prefere não anunciá-lo oficialmente justamente porque ainda não foi aprovado pelos médicos - sofreu com as lesões neste fim de temporada.