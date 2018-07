Renato Augusto deve chegar após a decisão O meia Renato Augusto, do Bayer Leverkusen, da Alemanha, deve ser o primeiro reforço do Corinthians para a próxima temporada. As negociações para contratar o jogador de 24 anos estão bem encaminhadas, mas o anúncio oficial só deve ocorrer depois da decisão do Mundial de Clubes do Japão.