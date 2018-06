Renato Chaves vê Flu 'equilibrado' na véspera de clássico e projeta evolução

O elenco do Fluminense tem se mostrado empolgado com a fase atravessada. Apesar da derrota para o Avaí na Copa do Brasil, o time tricolor mostrou evolução em relação à Taça Guanabara e chega embalado para o clássico diante do Vasco, nesta quarta-feira, no Engenhão, pela Taça Rio.

"Os números não mentem, o time está bem equilibrado. É fruto do trabalho que estamos fazendo nesse começo de ano e está dando certo. Vamos nos ajustar para o decorrer do ano porque o pessoal vai estudar a gente e vai ficar cada vez mais difícil. Temos que manter nosso foco e criar alternativas para dar continuidade a esse trabalho", declarou o zagueiro Renato Chaves nesta terça-feira.

Depois de três goleadas seguidas (5 a 0 no Salgueiro e 4 a 0 no Bangu e no Flamengo), o Fluminense perdeu por 2 a 1 para o Avaí e venceu o Volta Redonda pelo mesmo placar. Para o zagueiro tricolor, trata-se de uma oscilação normal em um elenco tão jovem, nada que tire o otimismo para o restante da temporada.

"O plantel mudou bastante, mudou nosso estilo de jogo, está totalmente diferente do ano passado. Somos um Fluminense diferente esse ano e tenho certeza que vamos surpreender bastante. Estamos entrosando, trabalhando certo e fazendo o que o Abel vem pedindo. Estamos entendendo uns aos outros e como cada um gosta de jogar. Isso já está ajudando e vai melhorar mais ainda no decorrer do ano", projetou.

Apesar de ver o momento com bons olhos, Renato Chaves preferiu não apontar um favorito para o clássico. "A gente sabe que clássico é um jogo totalmente diferente e atípico. Você tem que entrar mais concentrado que o normal. Vai ser um jogo duro entre duas equipes grandes que vêm fazendo um bom Campeonato Carioca. Temos que entrar focados. Clássico é clássico, sempre é difícil. Vamos entrar concentrados, como entramos em todos os jogos para que a gente possa sair vitorioso."