Renato exalta peso de vitória gremista que aumentou chance de ida à Libertadores

Após o confronto válido pela antepenúltima rodada do Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho elogiou a atuação dos reservas e exaltou o peso da vitória, pois lembrou que não pode contar com a conquista do título da Copa do Brasil, que assegura classificação para a competição continental.

"Os jogadores (reservas) têm aproveitado as oportunidades. Eles precisam dar resposta da razão de estarem no Grêmio. Construímos um resultado importante", afirmou o comandante, para depois enfatizar: "Temos que ficar vivos na briga pela Libertadores. Não sabemos o que ocorrerá na Copa do Brasil".

O Grêmio agora está a dois pontos do Botafogo, sexto colocado e que fecha a zona de classificação para a Libertadores. Caso o Atlético-MG conquiste a Copa do Brasil, porém, o sétimo colocado do Brasileirão garantirá um lugar na fase preliminar da competição continental, pois a equipe mineira, na pior das hipóteses, terminará o torneio nacional na quarta posição, posto que já ocupa hoje. Uma sétima vaga será aberta também se o Grêmio faturar a Copa do Brasil e encerrar o Brasileiro entre os seis primeiros colocados.

E Renato exaltou o fato de o time gremista brigar para ir à Libertadores por meio de duas frentes nesta reta final da temporada, o que para ele está deixando o clube com um "astral positivo". "O Grêmio está bem nas duas competições, na final de uma e brigando pela Libertadores na outra", ressaltou.

Após encarar o Atlético-MG no jogo de ida da Copa do Brasil nesta quarta, o Grêmio enfrentará o já rebaixado e vice-lanterna Santa Cruz na penúltima rodada do Brasileirão, domingo, em Recife. Em seguida, faz a partida de volta com os atleticanos no dia 30 de dezembro, em Porto Alegre, e se despede do Brasileirão atuando novamente diante da sua torcida, contra o Botafogo, em 4 de dezembro.