Renato faz mistério e fecha último treino do Grêmio antes de pegar o Vitória

O Grêmio encerrou neste sábado a preparação para encarar o Vitória, domingo, no Barradão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho fez mistério e fechou à imprensa a atividade realizada no CT do Fluminense, no Rio, onde a equipe estava hospedada desde a derrota de quarta-feira para o Flamengo.

Apesar do mistério, o Grêmio comunicou que Renato não comandou um treino tático neste sábado. De acordo com a assessoria do clube, o elenco realizou um trabalho físico e técnico, seguido da atividade recreativa. O lateral Leonardo Gomes concedeu entrevista coletiva e ressaltou a importância da vitória para o time gaúcho garantir vaga direta na Libertadores.

"É uma partida importante, sabemos da situação deles (Vitória) e dependemos de nós. Temos que fazer nossa parte. Se ganharmos e o São Paulo perder, estamos classificados", declarou. "Para preparação, pré-temporada do ano que vem, entrar na fase de grupos é o mais importante. Nosso objetivo é este e vamos jogar domingo pensando nisso."

Apesar do mistério, a tendência é que Renato leve o Grêmio a campo no domingo com: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Maicon, Ramiro, Jean Pyerre e Everton; Jael (André). O time gaúcho é o quarto colocado do Brasileirão com 62 pontos, mesmo número do São Paulo, mas com vantagem no saldo de gols. Já o desesperado Vitória é o penúltimo, com 36 pontos.