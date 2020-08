Renato Gaúcho valoriza empate do Grêmio no Rio e revela a busca por atacante

O técnico Renato Gaúcho valorizou o ponto conquistado pelo Grêmio no Rio de Janeiro no empate sem gols diante do Vasco, neste domingo, no estádio de São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Essa foi a quarta igualdade em cinco jogos do time tricolor.

"Enfrentamos o Vasco que era até ontem líder. A equipe se apresentou bem. Buscamos o resultado, infelizmente não conseguimos. Mesmo não tendo três, quatro jogadores, enfrentamos qualquer um de igual para igual. Em São Januário, estivemos melhor que o adversário. Estou satisfeito com meu grupo, que vem jogando bem. No Brasileirão não tem nenhum bicho papão e o Grêmio tem condições de brigar pelo título", destacou o treinador em entrevista coletiva.

O Grêmio ainda não venceu fora de casa. São três jogos e três empates contra Ceará, Flamengo e Vasco. Os gaúchos somam sete pontos e estão em posição intermediária na tabela de classificação.

"Fico feliz porque a gente está criando. O Grêmio tem um plantel rico em todas as posições. Tem que rodar o elenco. Temos grandes jogadores no banco. A tabela do Grêmio em início do campeonato não foi nada fácil. Temos sete pontos. Tem muita coisa para acontecer. Tenho certeza que esse grupo vai brigar pelo título. Importante é não perder fora de casa. O Grêmio joga para ganhar. O Grêmio busca a vitória, mas infelizmente nem sempre vem", complementou Renato Gaúcho.

Em cinco rodadas, o Grêmio acumula três gols, sendo que já empatou duas vezes por 0 a 0. Até mesmo por isso, o clube de Porto Alegre busca um atacante para o restante da temporada. "A gente está buscando um atacante. Está trabalhando e muito. A gente está conversando, trocando ideias, com outros clubes. Não é fácil achar outro jogador. Quando a gente encontra, dá uma travada nas condições financeiras. Qualquer momento podemos fechar com esse jogador", explicou o técnico.

O Grêmio voltará a campo nesta quarta-feira para iniciar a final do Campeonato Gaúcho contra o Caxias. Pelo Brasileirão, o clube do Rio Grande do Sul só jogará em 3 de setembro contra o Sport, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.