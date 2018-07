Renato Portela é o representante do Brasil em prova de tiro esportivo no Rio-2016 Renato Araújo Portela, de 52 anos, será o representante do Brasil na prova de skeet do tiro esportivo nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Com a 83ª colocação do Campeonato Mundial, que se encerrou nesta quinta-feira, em Lonato (Itália), ele venceu a corrida olímpica proposta pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE).