Renato Rezende disputa Copa do Mundo de BMX pensando no Rio 2016

Após praticamente cinco meses nos Estados Unidos fazendo em intensivo por meio de projeto entre a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), a seleção brasileira inicia, nesta sexta-feira, a quinta e última etapa da Copa do Mundo de BMX, na cidade de Chula Vista, na Califórnia, nos Estados Unidos, apostando suas fichas em Renato Rezende.

Sexto colocado na classificação geral do Mundial com 425 pontos, o ciclista é o principal nome do País na modalidade. Por já ter treinado na pista, o atleta acredita que pode garantir vaga na decisão, que vai ocorrer já neste sábado. "A expectativa é muito grande, eu estou bem confiante, porque eu treinei na pista da competição um pouco antes, em um treinamento que a CBC e o Comitê Olímpico conseguiram para a gente. Eu estou bem confiante porque conheço a pista e a expectativa é chegar na final", afirmou em entrevista ao Estado.

Ainda com 25 anos, o ciclista afirma que vem melhorando a cada dia e pretende nos próximos anos, chegar em um nível próximo do australiano Sam Willoughby, primeiro do ranking geral da modalidade, e do inglês Liam Phillips, líder da Copa do Mundo. "Desde os Jogos de Londres eu venho me sentindo melhor a cada ano e sinto uma evolução grande com isso, eu fiz quatro finais de Copa do Mundo e estou me sentido bem mais forte. Eu melhorei bem minha primeira reta e isso vem me ajudado muito. A gente vem trabalhando duro e treinar e competir aqui nos EUA também tem ajudado", afirmou.

E a consequência dessa evolução tem lugar e ano para acontecer. Mesmo ansioso pelos Jogos Olímpicos de 2016, Renato exalta toda a equipe e diz que o objetivo principal é buscar duas vagas para a seleção, formada também Rogerio Reis e Anderson Ezequiel no masculino, e Bianca Quinalha e Priscilla Carnaval no feminino. "Minha expectativa para os Jogos do Rio é chegar com chance e preparado para ganhar uma medalha. BMX é um esporte imprevisível e hoje o nosso maior é conquistar duas vagas para o Brasil, ter pelo menos dois pilotos competindo para ter maior chance de medalha e a gente está a uma posição disso, em oitavo no ranking geral", disse.

Técnico da seleção brasileira de BMX, Daniel Jorge acredita que a equipe pode surpreender. "Depois da abertura do ranking classificatório para os Jogos Olímpicos Rio 2016, as provas elevaram ainda mais o seu nível técnico. O Renato está em uma excelente posição na classificação geral e chega motivado por bons resultados nas últimas competições. A chance de brigar por um pódio geral existe, mas sabemos das dificuldades. Além dele, os outros atletas também estão evoluindo muito. Todos estão em condições de fazer uma ótima corrida", declarou.