Renê Júnior festeja início promissor

Feliz com o carinho que recebeu dos torcedores, Renê considera que o jogo de quarta-feira foi um ótimo teste, no qual ele se saiu bem. "O reconhecimento foi importante pela grandeza do Santos e porque eu mostrei que não senti o peso da camisa ao estrear diante de um grande público", disse o jogador de 23 anos. Homem de poucas palavras, ele atribui o seu rápido entrosamento com os companheiros de sistema defensivo à qualidade dos jogadores. "O que eu fiz no jogo foi treinado antes. Em algumas situações, eu volto para fazer a função de terceiro zagueiro, e normalmente sou o volante que marca mais. O que ajudou muito é que o Santos tem grandes jogadores lá atrás, como o Arouca, o Cícero e o Durval."

Renê, que está no oitavo clube, conta que já havia ouvido seu nome ser gritado pelas torcidas de Mogi Mirim e Ponte Preta. Mas, para ele, o que ocorreu na quarta-feira foi especial. "Além de ter sido na minha estreia, já falaram de seleção." Ele, no entanto, prefere manter os pés no chão e sonhar primeiro com o sucesso no Santos, para só depois pensar em voos mais altos.

"O que aconteceu contra o Botafogo foi só o começo e eu tenho muito mais a mostrar", falou o volante, que, segundo Muricy Ramalho, é um jogador moderno porque, além de ser eficiente na marcação, atua com a cabeça erguida e tem qualidade na saída da bola da defesa.