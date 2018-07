Renovação com Adriano fica para 2013 O Santos pode perder o volante Adriano no meio do ano que vem. O contrato do jogador acaba em agosto de 2013 e as conversas sobre a renovação, após se arrastarem pelos últimos meses, só voltam a ser discutidas no ano que vem. Mas, caso a negociação demore, já em fevereiro ele poderá assinar pré-contrato com outras equipes.