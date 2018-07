'Renovo com o Rogério na hora que ele quiser'

SÃO PAULO - O contrato de Rogério Ceni com o São Paulo termina no fim do ano. Mas, se depender do presidente Juvenal Juvêncio, o goleiro poderá ficar mais tempo no clube. A negociação com o atleta não seria problema para o dirigente. "O Rogério, enquanto tiver força e habilidade, vai jogar. Renovaria com ele sem problema", avisa o mandatário.

O jogador completará 39 anos no próximo dia 22, sendo que está há quase 22 no time do Morumbi. Maior ídolo do atual elenco, ele inicia mais uma temporada atrás de recordes e de melhorar marcas pessoais no São Paulo.

Até agora, já disputou 1.016 partidas com a camisa tricolor, deixando para trás há tempos o também goleiro Waldir Peres, que fez 617 jogos.

Além de pouco ter se machucado na carreira, Rogério tem um aproveitamento de pontos no clube superior a 60%. "Ele é um jogador que se cuida muito, é um atleta que treina demais e sempre estuda os adversários", elogia Juvenal, que torce para que seu capitão tenha fôlego para outras temporadas.

Apesar de goleiro, também ocupa a 18.ª posição entre os maiores artilheiros do clube, com 103 gols. Se tiver uma boa temporada nas cobranças de falta e pênaltis, poderá se aproximar ou até passar o atacante Careca, que é o 13.º da lista com 115 gols. Outra marca expressiva do goleiro é ser o maior artilheiro do São Paulo na Taça Libertadores, com 11 gols.

No fim do ano, quando o contrato acabar, Rogério vai decidir se continua a jogar ou se pendura as luvas. O camisa 1 sabe que depende bastante do próprio corpo, mas também espera que o time volte novamente à Libertadores, sua competição preferida, o que teria um peso fundamental em sua escolha.