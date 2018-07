Repercussão da conquista

O jornal inglês estampou: "Fim do Mundo" e disse que "O esforço de Guerrero se mostrou suficiente para mandar os campeões europeus para casa de mãos vazias"

L'Equipe

O jornal francês considerou os corintianos os "novos reis do mundo". Ele falou da desilusão do Chelsea

La Gazzetta dello Sport

O periódico italiano foi na mesma linha: "O mundo é do Corinthians. Chora o Chelsea de Benítez", disse a publicação

Bild

Apesar de a Fifa ter indicado Cássio como o melhor jogador da competição, muitos jornais deram destaque para o peruano Paolo Guerrero, que fez todos os gols do time no Mundial de Clubes. O jornal da Alemanha falou que a "ex-estrela do Hamburgo abateu o Chelsea"

A Bola

O periódico de Portugal enalteceu o talento do atacante Guerrero e contou um pouco da história de vida do craque

El Comercio

O principal jornal do Peru deu um grande destaque para Guerrero, com diversas matérias e fotos sobre o ilustre jogador. "Paolo Guerrero é campeão do mundo! Gol do peruano deu ao Corinthians o título do Mundial de Clubes ao vencer o Chelsea", comentou a publicação de Lima

Olé

O jornal da Argentina colocou "Corinthians, o mesmo que tirou a Libertadores do Boca, levou o Mundial de Clubes após ganhar do Chelsea por 1 a 0 graças a um gol de cabeça do peruano Paolo Guerrero e grande atuação de seu goleiro Cássio"