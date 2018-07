Repescagem de Medina é adiada devido às condições do mar

Para esta quarta-feira, estavam programadas para acontecer as baterias 3 e 4 da quinta fase da etapa de Peniche do Circuito Mundial de Surfe com Gabriel Medina caindo na água para a disputa da repescagem. Porém, os ventos fortes e a imprevisibilidade do mar na costa portuguesa fez a organização do evento adiar as baterias. Uma nova chamada será realizada às 6h (de Brasília) desta quinta-feira.

Após perder para o compatriota Ítalo Ferreira, Gabriel Medina terá pela frente o havaiano Keanu Asing. Caso vença, encara novamente o 'algoz' nas quartas de final em Peniche. Com Mick Fanning e Adriano de Souza, o Mineirinho, já eliminados da etapa, pode-se dizer que o atual campeão depende só de si para faturar o bi mundial: basta 'apenas' vencer as duas etapas restantes.

Alem de Ítalo, Filipe Toledo, o Filipinho, também já está nas quartas de final em Portugal e aguarda seu duelo contra o australiano Joel Parkinson. Pela mesma fase, Frederico Morais, surfista da casa, encarará Brett Simpson, dos EUA. Ítalo Ferreira aguarda o vencedor da bateria de Medina e Asing e o francês Jeremy Flores espera por Vasco Ribeiro (de Portugal) e Michel Bourez (Taiti).

BATERIAS DA QUINTA FASE

1. Kolohe Andino (EUA) 10,67 x Joel Parkinson (AUS) 12,84

2. Nat Young (EUA) 6,33 x Brett Simpson (EUA) 9,77

3. Vasco Ribeiro (POR) x Michel Bourez (TAH)

4. Gabriel Medina (BRA) x Keanu Asing (HAV)

BATERIAS DAS QUARTAS DE FINAL

1. Filipe Toledo (BRA) x Joel Parkinson (AUS)

2. Frederico Morais (POR) x Brett Simpson (EUA)

3. Jeremy Flores (FRA) x vencedor da bateria 3 da 5ª fase

4. Italo Ferreira (BRA) x vencedor da bateria 4 da 5ª fase